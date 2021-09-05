Во Франции полицейские вакцинируются, и вакцинация не обязательна для всех

"Во Франции 25 июля в 22 часа приняли закон вот этого Пимса о том, что дети, которые имеют респираторные заболевания, могут быть конфискованы из школы, детских садов, и отправлены в ближайшие часы на госпитализацию, на реанимацию, на терапию, без ведома родителей".

Так как это серьезное заболевание с риском сердечной недостаточности в острой фазе, при любом подозрении на PIMS ребенка необходимо доставить в больницу без ожидания результатов лабораторных исследований.

Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков (PIMS-TS) — редкий синдром, который, предположительно, может являться осложнением после заражения SARS-CoV-2. PIMS-TS поражает одновременно несколько систем организма и вызывает высокую температуру, кислородную недостаточность, пониженное давление, изменение общего состояния (апатия, крайняя астения, потеря аппетита, озноб, бледность и т.д.) и в некоторых случаях — отказ органов. Синдром чаще всего проявляется у детей, больных Covid-19, примерно через месяц. По данным Public Health France, на 22 августа этого года во Франции было выявлено 640 случаев.

При появлении признаков, указывающих на PIMS или даже просто вызывающих сомнения, ребенка необходимо как можно быстрее доставить в больницу и провести лабораторные анализы (включая тестирование на инфекцию SARS CoV-2).

"Прививка - это генная инженерия, это изменение кода твоего существования".

Re:Check уже неоднократно писал, что вакцина от Covid-19 не способна вмешиваться в гены или вызывать генные мутации. Вакцины Moderna и Pfizer/ BioNTech действительно используют инновационную технологию матричной РНК. Хотя до сих пор ни одна мРНК-вакцина не использовалась, вакцины такого рода исследовались уже годами. Председатель научного совета Латвийского центра исследования и изучения биомедицины Андрис Зелтиньш ранее письменно подчеркнул Re:Check, что нет научного обоснования беспокойству, будто они могут вызвать изменения в генах человека. Центр по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) также сообщает, что мРНК не может вмешиваться или изменять ДНК, так как не попадает в ядро клетки, где находится генетический материал.

"у нас во Франции обязательно надо прививаться два-три раза в год".

Это неправда. Вакцинация во Франции является обязательной только для отдельных групп людей. В сентябре во Франции начнется кампания ревакцинации. 24 августа Управление здравоохранения Франции опубликовало свое заключение, в котором рекомендует вводить третью дозу вакцины лицам старше 65 лет и наиболее уязвимым через шесть месяцев после полной вакцинации. Во Франции третья доза пока что не является обязательной.

"Посмотрите на Израиль, они хвастались, что их прививка Файзер на 96% эффективна. Через пару месяцев - на 70% эффективна, а сейчас официальные данные - на 36% эффективна".

Министерство здравоохранения Израиля проанализировало случаи заражения в период с 20 июня по 17 июля и пришло к выводу, что эффективность вакцины производителя Pfizer/BioNTech упала до 39%. Это связано с распространением в стране дельта-варианта. Однако, по израильским данным, две дозы вакцины по-прежнему очень хорошо защищают людей от серьезных заболеваний, демонстрируя эффективность 88% против госпитализации и 91% эффективность против тяжелых заболеваний.

"У нас (во Франции) никто из полицейских не вакцинируется. Полиция у нас официально не вакцинируется".