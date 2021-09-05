Вс, 5.09.2021
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В Турции 116-летняя женщина вылечилась от Covid-19

ФОТО: Schutterstock.com

В Турции 116-летняя женщина вылечилась от Covid-19, сообщает информационное агентство Demiroren.

Айсе Каратай, которая родилась в Османской империи в то время, когда данные о рождении почти не регистрировались, провела три недели в отделении интенсивной терапии больницы Эскишехир, а теперь была переведена в обычную палату и чувствует себя хорошо, рассказал ее сын Ибрагим агентству.

"Моя мать заболела в возрасте 116 лет и пролежала в отделении интенсивной терапии три недели. Ей становится лучше", - говорит он.

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По его словам, женщина получил разовую дозу вакцины Sinovac, которая была разработана в Китае, и предположительно заразилась от какого-то члена семьи.

В феврале этого года французские СМИ сообщили, что французская монахиня, сестра Андре или Лисила Радон, которая считается самой старой женщиной в Европе и второй по возрасту в мире, заразилась новым коронавирусом незадолго до своего 117-го рождения. Ее болезнь протекала бессимптомно, но в доме престарелых в Тулоне, где она живет, вирус был обнаружен у 81 из 88 человек, а Covid-19 унес десять жизней.


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