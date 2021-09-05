Кровь из носа, недосып, лопнувшие капилляры, температура: Асмус пожаловалась на критическое состояние

"Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на 2 месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты... А мне только 33" - написала Кристина в Instagram.

Она указала, что ее физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии. Асмус ждала свои единственные выходные - 20, 21 и 22 сентября, чтобы лечь в клинику не в Москве и лечиться.

"Молилась на эти дни и даже вела обратный отсчет… Но. Один из моих фильмов хотел забрать эти даты на съемки. Хотя, это не были их утвержденные дни. И если (цитата) моя "совесть позволит мне отказаться", то штрафы и суд. Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение - на самом деле отпуск и якобы моя прихоть", - посетовала звезда.

Кристина призналась, что тянуть это ей больше невозможно и невыносимо работать в таком ритме. Актрисе пошли на встречу только после того, как она захотела снять свое имя с титров, но все равно это принесло ей боль.