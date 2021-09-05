Почему старшая дочь Лободы будет жить с бабушкой в Москве?

Звезда отправила старшую дочь в Первую Московскую гимназию в пятый класс. Это учебное заведение Светлане порекомендовала Алла Пугачева. Там же учатся и дети Примадонны - Лиза и Гарри Галкины. Портал PeopleTalk.ru сообщает, что год обучения в элитной гимназии обходится примерно в 1,6 миллиона рублей (18,4 тысячи евро) в год.

"Я прилетела на один день, чтобы отвести дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их", - сказала Лобода журналистам НТВ.

Напомним, кроме старшей дочери Евы у Светланы Лободы есть также 3-летняя младшая дочь Тильда. Имя ее отца певица держит в секрете.