Вс, 5.09.2021
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Нил Ушаков

Видео ⟩ "Мы ценим поддержку Латвии!": Кения благодарит за подаренные вакцины

ФОТО: Ekrānšāviņš

Кения получила вакцины AstraZeneca, которые ей пожертвовала Латвия.

В субботу, 4 сентября, Министерство здравоохранения Кении опубликовало видео, подтверждающее, что Кения получила 55 000 подаренных вакцин AstraZeneca из Латвии.

Представители министерства благодарят Латвию за оказанную помощь и поддержку. Это позволит увеличить охват вакцинацией в стране.

В церемонии также приняла участие посол Европейского союза в Кении Катрина Хагеманн.

Видео: Обращение с благодарностью из Кении на английском языке 


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