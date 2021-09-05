Видео ⟩ "Мы ценим поддержку Латвии!": Кения благодарит за подаренные вакцины
Кения получила вакцины AstraZeneca, которые ей пожертвовала Латвия.
Кения получила вакцины AstraZeneca, которые ей пожертвовала Латвия.
В субботу, 4 сентября, Министерство здравоохранения Кении опубликовало видео, подтверждающее, что Кения получила 55 000 подаренных вакцин AstraZeneca из Латвии.
Представители министерства благодарят Латвию за оказанную помощь и поддержку. Это позволит увеличить охват вакцинацией в стране.
В церемонии также приняла участие посол Европейского союза в Кении Катрина Хагеманн.
Видео: Обращение с благодарностью из Кении на английском языке