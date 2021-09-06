Фото ⟩ Венчание ST, шопинг Кошкиной в Милане и осенний образ Таюрской
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Дима Билан все больше напоминает Джонни Деппа
Полина Гагарина задумчиво улыбалась
Яна Кошкина была на шопинге в Милане.
Немного винтажных фото от Ксении Бородиной
Ирина Горбачева с мужем каталась на яхте.
Катя Варнава изображала царицу на отдыхе
Рэпер ST и его супруга Ассоль обвенчались в Грузии.
Маркус Рива пил кофе в Греции.
Соня Таюрская встретила осень
Лиза Монеточка ела сладости
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе встретили осень в горах
Кажется, Ксения Собчак о чем-то переживает
Татьяна Мингалимова гуляла
Интарс Бусулис был в барбершопе.
Светлана Лобода давала концерты
Ида Галич отдыхала с сынишкой
Еще Ида фотографировалась с Анной Седоковой.
Ольга Орлова отдыхала со своими собаками
Лена Темникова ела хотдог.
Ольга Серябкина купалась
Настя Ивлеева прихорашивалась.
Глюкоза веселилась в бассейне
Филипп Киркоров отдыхал в Венеции
Клава Кока покрасила волосы.
Niletto хватался за голову
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Егор Крид выпустил новый клип. Он очень летний.
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