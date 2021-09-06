Пн, 6.09.2021
Мы можем носить респираторы, все время делать тесты, придумывать что-то, но это не поможет, если мы не будем вакцинироваться", - отметил Думпис. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Фото ⟩ Венчание ST, шопинг Кошкиной в Милане и осенний образ Таюрской

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. 

Дима Билан все больше напоминает Джонни Деппа

Полина Гагарина задумчиво улыбалась

Яна Кошкина была на шопинге в Милане.

Немного винтажных фото от Ксении Бородиной

Ирина Горбачева с мужем каталась на яхте.

Катя Варнава изображала царицу на отдыхе

Рэпер ST и его супруга Ассоль обвенчались в Грузии.

Маркус Рива пил кофе в Греции.

Соня Таюрская встретила осень

Лиза Монеточка ела сладости

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе встретили осень в горах

Кажется, Ксения Собчак о чем-то переживает 

Татьяна Мингалимова гуляла

Интарс Бусулис был в барбершопе.

Светлана Лобода давала концерты

Ида Галич отдыхала с сынишкой

Еще Ида фотографировалась с Анной Седоковой.

Ольга Орлова отдыхала со своими собаками

Лена Темникова ела хотдог.

Ольга Серябкина купалась

Настя Ивлеева прихорашивалась.

Глюкоза веселилась в бассейне

Филипп Киркоров отдыхал в Венеции

Клава Кока покрасила волосы.

Niletto хватался за голову

Свадебная фотосессия Моргенштерна

Тимати решил закурить

Егор Крид выпустил новый клип. Он очень летний.

Андрей Мерзликин решил сменить профессию?


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