Covid-19: В Литве зарегистрирован 581 новый случай, в Эстонии - 255

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлен 581 новый случай Covid-19, при этом получены сообщения о смерти пяти человек, зараженных коронавирусом, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

В субботу было проведено 9180 тестов на Covid-19.

С начала пандемии в стране Covid-19 был диагностирован у 302 624 человек, 4607 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 316,5 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 676 537 человек, в том числе 1 533 419 человек завершили процесс вакцинации.

Эстония

Вчера в Эстонии выявлено 255 новых случаев Covid-19, при этом зарегистрированы четыре случая смерти заболевших коронавирусом людей, сообщил в воскресенье Департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки выполнено 3194 теста на Covid-19. Всего в Эстонии проведено 1 776 185 тестов на коронавирус.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 143 788.

С начала пандемии в Эстонии умер 1301 человек, заразившийся Covid-19.

В настоящее время в стационарах проходят лечение 142 пациента с этим заболеванием.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Эстонии вырос до 375,1 случая.