Covid-19: В Литве зарегистрирован 581 новый случай, в Эстонии - 255
За минувшие сутки в Литве был выявлен 581 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались пять человек. В Эстонии - 255 случаев и четыре смерти.
За минувшие сутки в Литве был выявлен 581 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались пять человек. В Эстонии - 255 случаев и четыре смерти.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлен 581 новый случай Covid-19, при этом получены сообщения о смерти пяти человек, зараженных коронавирусом, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
В субботу было проведено 9180 тестов на Covid-19.
С начала пандемии в стране Covid-19 был диагностирован у 302 624 человек, 4607 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.
По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 316,5 случая.
Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 676 537 человек, в том числе 1 533 419 человек завершили процесс вакцинации.
Эстония
Вчера в Эстонии выявлено 255 новых случаев Covid-19, при этом зарегистрированы четыре случая смерти заболевших коронавирусом людей, сообщил в воскресенье Департамент здравоохранения.
За прошедшие сутки выполнено 3194 теста на Covid-19. Всего в Эстонии проведено 1 776 185 тестов на коронавирус.
Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 143 788.
С начала пандемии в Эстонии умер 1301 человек, заразившийся Covid-19.
В настоящее время в стационарах проходят лечение 142 пациента с этим заболеванием.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Эстонии вырос до 375,1 случая.
64,8% взрослого населения Эстонии получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19.