Видео ⟩ Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступил на Красной площади; он даже спел по-русски

Солист был одет в белый пиджак и спел на русском языке песню Марка Бернеса "Любимый город". Ему аккомпанировали сразу три оркестра - Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Видео: Till Lindemann (Rammstein) Тилль Линдеманн на Красной площади в Москве 04.09.2021 "Спасская башня"

Напомним, что впервые свою версию "Любимого города" музыкант записал весной к выходу фильма "Девятаев". 9 мая на песню вышел клип, в котором Линдеманн во фраке гуляет по Эрмитажу.

ФОТО: SCANPIX

Организаторы "Спасской башни" обещают, что Линдеманн появится на сцене еще раз - в последний день его проведения, 5 сентября.