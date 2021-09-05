Видео ⟩ Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступил на Красной площади; он даже спел по-русски

Солист был одет в белый пиджак и спел на русском языке песню Марка Бернеса "Любимый город". Ему аккомпанировали сразу три оркестра - Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.
Видео: Till Lindemann (Rammstein) Тилль Линдеманн на Красной площади в Москве 04.09.2021 "Спасская башня"
Напомним, что впервые свою версию "Любимого города" музыкант записал весной к выходу фильма "Девятаев". 9 мая на песню вышел клип, в котором Линдеманн во фраке гуляет по Эрмитажу.
Организаторы "Спасской башни" обещают, что Линдеманн появится на сцене еще раз - в последний день его проведения, 5 сентября.
Линдеманн выступил на Красной площади, даже несмотря на недавний инцидент в Твери. Ему пришлось отменить концерт в этом городе. Это случилось после того, как к нему в гостиничный номер пришли полицейские и предупредили о необходимости соблюдать ограничения Covid-19, а в отношении его продюсера завели административное дело за нарушение миграционного режима.