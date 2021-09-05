Страх побочных эффектов. Что удерживает людей от вакцинации против Covid-19?

Следующая вакцинация для семейного врача Ингуны Рижевой запланирована на 16 сентября, а пока создается список. Врач считает, что опасения пациентов часто приходится развеивать.

"Страх, страх в целом. Логичный человеческий страх, который у меня был, когда я пошла на вакцинацию 3 января. Физически это просто страх, потому что мы не знаем, что это такое", - сказал семейный врач из Риги.

Пациенты также обеспокоены возможными побочными эффектами, которые могут появиться как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, рассказывает семейный врач из Балвского края Лига Козловска.

Есть пациенты, которые обращаются за консультацией к семейному врачу только для того, чтобы узнать - нужно ли ему делать прививку.

Общение должно стать более личным, потому что общие лозунги для таких людей не работают, объясняет руководитель отдела проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения (NVD) Эва Юхневича.

"Фактически, семейный врач теперь тот человек, который может взять своего пациента за руку и помочь этому человеку почувствовать себя лучше. Помогите этому человеку принять этот осознанный выбор и смело смотреть в лицо его страхам и пойти и сделать вакцину", - говорит психолог Диана Занде.

"Все мои тяжелые пациенты звонили мне в то время, когда у них был очень тяжелый период болезни. И я знаю, что это за чувства и жалобы - одышка, человек как будто тонет", - рассказывает семейный врач Козловская.