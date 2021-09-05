Эгил Левитс встретился с президентом Эстонии: они обсудили вопросы внешней политики ЕС

Два президента обсудили проекты двустороннего сотрудничества между Латвией и Эстонией, в том числе балтийские и северные энергетические проекты. Обсуждался ход реализации проекта железной дороги Rail Baltica.

"Эстония и Латвия в настоящее время имеют хорошие возможности для сотрудничества в создании сетей и производстве экологически чистой энергии. Мы должны действовать быстро, иначе мы останемся импортерами зеленой энергии", - сказала президент Кальюлайд на встрече, пишет Rus.Postimees.

Как сообщает Rus.Postimees, также главы двух государств обсудили дальнейшее сотрудничество в Афганистане и нарушения прав человека, которые там происходят, а также поговорили о продолжающихся гибридных атаках на границе между Беларусью и Европейским союзом, включая Латвию.

Обсуждая платформу Инициативы трех морей, президент Эгилс Левитс подтвердил, что Латвия перенимает опыт Эстонии, начав руководство инициативой и организовав саммит платформы в 2022 году.