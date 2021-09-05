Передача: известно, во сколько обойдется Латвии регулярное тестирование школ

В Рижской 34-й средней школе накануне 1 сентября работы еще много. Здесь обучаются 1265 школьников. Тесты сдали неделю назад, школе сообщили, что положительных проб на Covid-19 нет, но родители все равно не получили результатов. Полдня уходит на ответы на вопросы родителей о тестировании.

В этой школе родители более 20 детей вообще не разрешают проходить тестирование. Некоторые из них хотят обучать детей дома. И школа думает о поддержке, чтобы, когда они вернутся, они могли присоединиться к классу. Это родители, которые в некоторой степени приняли правила.

Но в то же время у директора на столе лежат письма от шести родителей, которые не только возражают против требования носить маски и тестирования, но также просят школу предоставить доказательства существования вируса Covid-19,

говоря, что школа была вовлечена в испытания биологического оружия и геноцид в отношении детей.

Кроме того, несколько родителей младших школьников заявили, что их дети не будут сдавать тесты, но все равно пойдут в школу.

Параллельно следует планировать работу на месте с учетом того, что положительные случаи могут появиться после каждого еженедельного теста.

Несмотря на запланированные еженедельные рутинные тесты в школах, не ожидается, что алгоритмы изоляции изменятся - если в классе был обнаружен положительный случай Covid-19, весь класс и невакцинированные учителя, которые контактировали с инфицированным человеком, уходят на карантин на две недели.

Однако, таким образом, для многих людей очное обучение может быть иллюзией, потому что заражение каждого присутствующего одноклассника несет двухнедельное дистанционное обучение.

Несколько классов в разных школах уже ушли в изоляцию после мероприятий 1 сентября. Исключение составляют вакцинированные учащиеся и учителя, которые при отсутствии симптомов могут продолжать посещать школу, но должны пройти тест на Covid-19 в течение недели.

Чем больше невакцинированных учителей в школе, тем больше вероятность того, что на дистанционное обучение будут уходить классы, в которых даже не были выявлено случаи заражения Covid-19.

Рижская 34-я средняя школа признает, что это могло быть проблемой. Здесь полностью вакцинированы 76 процентов или менее ста из 114 учителей. В команде больше не обсуждают вакцинацию, чтобы не вызывать ненужных споров. Однако на скептиков повлиял рывок политиков, решивших, что вакцинация является обязательством для определенных профессий.

Представители правительства неоднократно подчеркивали, что очное обучение продлится до последнего, но никто не определил последний предел, при котором решение о закрытии школ может быть принято на правительственном уровне. Но очевидно, что если школы будут открыты, меры безопасности должны быть более строгими в других местах.

"Цель этой работы - сделать школы максимально открытыми как можно дольше и, если возможно, всегда. Мы многого не знаем, многое зависит от обстоятельств, не зависящих от нас, от поведения вируса до поведения членов латвийского общества. (...) Если мы каким-то образом дойдем до того, чего не знаем на данный момент, а именно до таких плохих ситуаций в Латвии, что будет открыт вопрос о каких-то радикальных методах ограничения распространения вируса, ограничении контактов, то это будет совершенно другой разговор, но сейчас я не хочу это обсуждать", - говорит министр здравоохранения Даниэль Павлютс (A/P).