Вс, 5.09.2021
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В Вангажском лесу собака спустя почти семь часов нашла пропавшего без вести грибника

ФОТО: Monika Chodak/Shutterstock.com

Вчера, 4 сентября, в общественную организацию Bezvests.lv позвонили и сообщили, что в Вангажском лесу пропал грибник. В последний раз пропавшего видели около 12:30. До того как была проинформирована организация Bezvests.lv, родственники пропавшего более пяти часов обыскивали ближайший лес, но безуспешно.

Основная группа организации уже была готова к поездке на место происшествия. Около 18:00 на место прибыли первые участники кинологической группы. Температура воздуха в районе поиска была +10 градусов.

По прогнозам, температура ночью должна была упасть до +5 .. + 6 градусов, поэтому действовать нужно было быстро. Было решено немедленно обыскать лес с помощью собаки. Взяв в качестве образца запах обуви пропавшего человека, к работе приступили кинолог Ирина Бруниня и немецкая овчарка Каспер.

Каспер сразу же нашел следы, основываясь на индивидуальном запахе. За кинологической группой следовали два помощника и родственник пропавшего. Примерно через 200 метров Каспер указал, где человек находится. Родственник увидел в канаве у дороги грибника - замерзшего, но живого.

Организация нашла пропавшего грибника за 20 минут, но время с момента исчезновения составило 6,5 часов. Родственники говорят, что, если бы они не последовали за собакой, грибник бы замерз. Грибник был очень благодарен Касперу за помощь.


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