В Вангажском лесу собака спустя почти семь часов нашла пропавшего без вести грибника

Основная группа организации уже была готова к поездке на место происшествия. Около 18:00 на место прибыли первые участники кинологической группы. Температура воздуха в районе поиска была +10 градусов.

По прогнозам, температура ночью должна была упасть до +5 .. + 6 градусов, поэтому действовать нужно было быстро. Было решено немедленно обыскать лес с помощью собаки. Взяв в качестве образца запах обуви пропавшего человека, к работе приступили кинолог Ирина Бруниня и немецкая овчарка Каспер.

Каспер сразу же нашел следы, основываясь на индивидуальном запахе. За кинологической группой следовали два помощника и родственник пропавшего. Примерно через 200 метров Каспер указал, где человек находится. Родственник увидел в канаве у дороги грибника - замерзшего, но живого.