Борьба за использованную упаковку крупных магазинов Латвии: VARAM на стороне бизнеса по переработке отходов

В последние годы в этой сфере произошли существенные изменения. Ригу поделили самые влиятельные игроки. Однако с введением депозитной системы они потеряют со следующего года ПЭТ-бутылки и банки.

Теперь крупные игроки захотели упаковку, собранную в логистических центрах Rimi и Maxima.

Это чистый отсортированный материал стоимостью миллион долларов, который до сих пор перерабатывался торговцами без посредников.

По данным передачи, министерство на стороне бизнеса по отходам. Торговцы должны возвращать упаковку сборщикам отходов, которых выбрали муниципалитеты.

Тысячи тонн картона и пленки накапливаются в супермаркетах и ​​на складах розничной торговли при распаковке продуктов и товаров для дома. Это перерабатываемые материалы. Переработчики покупают тонну отсортированного и чистого картона за 150 евро, цена чистой пленки - около четырехсот. Их цена растет.

До сих пор супермаркеты и другие организации, собирающие сотни и тысячи тонн упаковки в год, могли выбирать, кому передавать материал для дальнейшей переработки.

Весной VARAM, ответственное за отходы, изменило правила игры. По мнению Министерства окружающей среды, торговцы должны возвращать упаковку специалистам по утилизации отходов, назначенным муниципалитетами в соответствии с их правилами и тарифами.

Для крупных сетевых магазинов это может стоить миллионы.

Переломный момент наступил в конце апреля, когда крупнейшие торговцы получили предупреждение от VARAM о том, что, передав упаковку сборщикам по их выбору, был нарушен закон. Об этом министерству указали в лоббистской организации крупнейших переработчиков мусора.

Письмо от имени министерства подписала в апреле заместитель госсекретаря Алда Озола. На тот момент она уже решила уйти из министерства и подала заявку на должность председателя Комиссии по регулированию общественных услуг.

Она объясняет программе, что речь не идет о каких-либо новых нормах или толкованиях закона. Это действительные требования, которые существуют уже несколько лет, но не все до конца понимают, как они работают. Такую трактовку министерство никогда не меняло.

В министерстве считают, что пленка и картон, собранные в магазинах и на складах, сопоставимы с бытовыми отходами. Их могут собирать и обрабатывать только компании, занимающиеся переработкой бытовых отходов, назначенные муниципалитетом. Такой порядок действует с 2015 года.

Министерство не знало, что крупные торговцы игнорировали это.

Однако, по мнению Союза самоуправлений Латвии, такое утверждение не соответствует действительности, потому что менеджеры по отходам зарегистрированы, а разрешения выдаются Государственной службой окружающей среды, и ясно, какая компания по обработке отходов работает на определенной территории.

Склады супермаркетов Maxima расположены в Кекавском крае, где компания Clean R получила право управлять бытовыми отходами на муниципальном тендере. Логистический центр Rimi находится на территории Eko Baltija Vide.

Компания поясняет, что министерство занимается организацией рынка, потому что в противном случае торговцы не слушали.

Председатель правления SIA Eco Baltia vide Янис Айзбалтс отмечает, что инициатива исходила от Латвийской ассоциации предприятий по обращению с отходами. Борьба ассоциации с торговцами и переговоры ни к чему не приводили. Торговцы жили своей жизнью, а перерабатывающие компании - своей. Пришло время работать официально.

Сбор использованной упаковки осуществляется централизованно крупными сетями розничной торговли продуктами питания. Та же машина, которая принимает товары, привозит отсортированную б/у упаковку. Затем пленочная и картонная упаковка без посредников передается переработчику, который использует ее в качестве сырья для производства новых продуктов. С введением нового порядка цена будет определяться сборщиками бытовых отходов.

По словам Нориса Крузитиса, исполнительного директора Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, дело серьезное, потому что оно скажется на деньгах. Речь идет о миллионах.