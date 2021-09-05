Вс, 5.09.2021
Мы можем носить респираторы, все время делать тесты, придумывать что-то, но это не поможет, если мы не будем вакцинироваться", - отметил Думпис. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Видео ⟩ Латвийский рынок наркотиков захватывают синтетические опиоиды

ФОТО: Wollertz/Shutterstock.com

В Латвии героин практически полностью заменили его искусственные аналоги или синтетические опиоиды, сообщает передача Dienas ziņas. 

Один из сильнейших синтетических опиоидов - карфентанил.

Отравление карфентанилом и другими производными искусственного героина более распространено, поскольку потребители наркотиков недостаточно информированы о последствиях употребления.

"Когда начинает использовать его, он думает, что что-то не так. Это вещество может быть очень слабым, потому что оно не дает немедленного эффекта, как он привык чувствовать. Но его действие начинается немного позже. И оно намного сильнее и дольше", - сказал Сандис Радзиньш, представитель Управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции.

Из-за быстрого действия карфентанила, а также других синтетических опиоидов зависимость становится более стремительной.

Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas на латышском языке


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