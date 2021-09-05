Видео ⟩ Латвийский рынок наркотиков захватывают синтетические опиоиды
В Латвии героин практически полностью заменили его искусственные аналоги или синтетические опиоиды, сообщает передача Dienas ziņas.
В Латвии героин практически полностью заменили его искусственные аналоги или синтетические опиоиды, сообщает передача Dienas ziņas.
Один из сильнейших синтетических опиоидов - карфентанил.
Отравление карфентанилом и другими производными искусственного героина более распространено, поскольку потребители наркотиков недостаточно информированы о последствиях употребления.
"Когда начинает использовать его, он думает, что что-то не так. Это вещество может быть очень слабым, потому что оно не дает немедленного эффекта, как он привык чувствовать. Но его действие начинается немного позже. И оно намного сильнее и дольше", - сказал Сандис Радзиньш, представитель Управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции.
Из-за быстрого действия карфентанила, а также других синтетических опиоидов зависимость становится более стремительной.
Видео: Сюжет передачи Dienas ziņas на латышском языке