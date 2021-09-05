Видео ⟩ Латвийский рынок наркотиков захватывают синтетические опиоиды

"Когда начинает использовать его, он думает, что что-то не так. Это вещество может быть очень слабым, потому что оно не дает немедленного эффекта, как он привык чувствовать. Но его действие начинается немного позже. И оно намного сильнее и дольше", - сказал Сандис Радзиньш, представитель Управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции.