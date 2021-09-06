Передача: большинство контрабандных сигарет поступает в Латвию с белорусской фабрики

Если высылка мигрантов в Европейский Союз - это специальная операция Беларуси этого лета, то контрабанда сигарет вызывает беспокойство уже несколько десятилетий. Не проходит и дня, чтобы незаконно ввезенные сигареты не находили в грузовике или вагоне поезда в Латвии.

В этом и прошлом году более половины нелегальных сигарет в Латвии пришли из Беларуси.

Контрабандные сигареты, которые ввозились через латвийско-российскую границу, также в большинстве случаев имеют белорусские акцизные марки, как выяснили в Службе государственных доходов (СГД).

Сигареты бывают спрятаны в грузе из щепок, макарон, угля, металла, бетонных блоков. Контрабандисты обычно ставят сигареты на кусочки льда и прикрепляют их к поезду с помощью магнита, который можно удаленно отсоединить на латвийской стороне.

В прошлом году в Латвии было изъято 72,7 миллиона нелегальных сигарет. 55% из них пересекли белорусскую границу. Только по таможенным пошлинам в государственной казне не хватило 17 миллионов евро.

В этом году объемы меньше - около 25 миллионов сигарет, но количество зафиксированных случаев значительно увеличилось.

Во время встречи с главой Белорусского таможенного комитета на этой неделе Александр Лукашенко похвалил, что общий грузопоток через границу Беларуси увеличился, несмотря на западные санкции.

"Запад всегда обвиняют нас в контрабанде, в том, что до них дошли не такие сигареты, затем в нелегальной миграции, в каких-то других проблемах. Но они ничего не говорят о том, что мы получаем от них взамен. Особенно в области лекарств. Синтетические наркотики поступают из Европы", - сказал Лукашенко в разговоре с начальником таможни.

Однако, когда дело доходит до контрабанды из Беларуси, важно подчеркнуть, что замешана не только организованная преступность, но и что

этот бизнес вероятно, является источником дохода режима Лукашенко.

Из каждых трех незаконных пачек сигарет, обнаруженных в Латвии, две - с белорусскими акцизными марками. Кроме того, сигаретные этикетки, такие как NZ и Premier, и надписи на конфискованных коробках говорят, что сигареты были произведены на заводе Neman в Беларуси.

"Это гродненская табачная фабрика. (...) Мы понимаем, что эти сигареты фактически производятся на контролируемых государством предприятиях по производству табака в Беларуси", - говорит Раймонд Зукулс, директор таможенного департамента СГД.

По оценкам агентства маркетинговых исследований Nielsen, почти 80% контрабандных сигарет в Латвии поступает из Гродненского завода.

Energo-Oi имеет эксклюзивное право на распространение продукции этой табачной фабрики. Она принадлежит семье близкого к Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина.

Мы уже рассказывали в программе, что по просьбе Латвии Олексин в декабре не попал под санкции Евросоюза. В Latgales alus, принадлежащем его семье, в Даугавпилсе работают десятки рабочих. Однако в четвертом раунде санкций, последовавшем после принудительной посадки самолета Ryanair Беларусью этим летом, Олексин все еще была в списке. Олексину пришлось продать свой бизнес в Латвии.

Причины включения Олексина в санкционный список - его причастность к табачному, нефтяному, риелторскому и логистическому бизнесу, а также его тесные отношения с Лукашенко, например, семье Олексина принадлежит недвижимость в Могилевской области, которую часто называют "резиденцией президента" и где Лукашенко частый гость.

Европейский союз также ввел различные торговые ограничения в июне, в том числе на сырье для сигарет, чтобы усложнить работу белорусских фабрик.

В ответ на кризис с мигрантами, вызванный Беларусью, премьер-министры стран Балтии в начале августа призвали к продлению санкций Евросоюза против режима Лукашенко. По данным Министерства иностранных дел, имена людей и компаний, которые могут стать объектом санкций, в настоящее время обсуждаются между Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей.

"Мы смотрим на физических и юридических лиц, участвующих в этой гибридной операции в Беларуси. Лица и компании, занимающиеся наймом, транспортировкой, размещением и расселением граждан третьих стран на государственных границах", - говорит Анджей Вилюмсон, директор Первого департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел.