Гвинея: стрельба на улицах и сообщения о свержении президента Альфы Конде, обнулившего сроки

Очевидцы сообщают, что в районе резиденции Конде в воскресенье произошел ожесточенный бой, а в соцсетях распространяются видео и фото президента в окружении вооруженных людей в военной форме.

Как сообщают мировые агентства со ссылками на очевидцев, в воскресенье в районе президентской резиденции в столице Гвинеи, Конакри, была слышна интенсивная стрельба. Затем военные перекрыли единственный мост, соединяющий район Калум, расположенный на полуострове, с остальным городом.

Жителям центра Конакри, по сообщениям оттуда, было приказано не выходить из домов, опустевшие улицы патрулируют солдаты.

Военные объявили по государственному телевидению, что президент Альфа Конде смещен и арестован, а правительство распущено.

С речью о свержении Конде на телевидении выступил подполковник Мамади Думбоя - он предположительно и является лидером мятежников.

В социальных сетях появились видео и фотографии, на которых Альфа Конде в расстегнутой рубашке окружен военными с оружием и в полном снаряжении, при этом Конде явно не руководит их действиями, а сидит молча с отрешенным видом. Подлинность этих материалов пока не подтверждена.

Впрочем, окончательной ясности, действительно ли президент Конде арестован, пока нет. Его правительство, как сообщает агентство Франс-пресс, заявило, что попытка переворота пресечена и сейчас силы безопасности восстанавливают спокойствие.

В телеобращении военные во главе с подполковником Думбоя, назвавшись "Национальным комитетом примирения и развития", объявили о приостановке действия конституции и пообещали разработать проект нового основного закона страны.

Мятежники объявили также, что границы страны в ближайшую неделю будут закрыты.

Министерство обороны Гвинеи, однако, заявило, что попытка захвата власти группой заговорщиков отбита.

Переворот в Гвинее осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я лично пристально слежу за развитием событий в Гвинее. Решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю немедленно освоодить президента Альфу Конде", - написал Гутерриш в "Твиттере".

Переворот осудил и Африканский союз. Председатель АС и президент Демократической республики Конго Феликс Чиседеки и глава комиссии АС Муса Факи Махамат призвали немедленно освободить президента Конде и предложили срочно провести заседание Совета мира и безопасности Африканского союза, на котором 55 стран союза попытались бы решить, какие меры им предпринять в отношении гвинейских мятежников.

От авторитаризма к демократии и обратно

Альфа Конде, которому сейчас 83 года, большую часть жизни был оппозиционером и боролся с авторитарными правителями этой западноафриканской страны, считающейся одной из беднейших в мире.

В ходе этой борьбы он в 1990-х годах участвовал в президентских выборах, затем сидел в тюрьме, но был помилован президентом Лансаной Конте.

В 2010 году, после смерти Конте и военного переворота, Конде победил во втором туре президентских выборов, став первым демократически избранным лидером Гвинеи, а в 2015-м переизбрался на пост главы государства.

Но затем Конде, как утверждают его противники, сам стал сползать к авторитаризму.

Обнуление по-гвинейски

Перед выборами 2020 года он продавил принятие новой конституции, что позволило ему обойти ограничение в два срока на посту президента.

Затем, в конце прошлого года, Конде переизбрался на третий срок, при этом оппозиция обвинила его с соратниками в масштабных фальсификациях результатов голосования, а в столкновениях протестующих с полицией погибли десятки человек.

После выборов власти во главе с Конде арестовали нескольких видных оппозиционеров, обвинив их в организации беспорядков.

А еще во время первого срока Конде, в 2013 году, около двадцати человек были убиты в ходе подавления протестов оппозиции, которая считала, что Конде со сторонниками подтасовали результаты парламентских выборов.