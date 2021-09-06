Прогноз Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

"Самого яркого ждм 6 и 7 сентября! (...)

В этой толпе найдется место и борьбе (хорошего вкуса и массового), и демонстрации силы (физический тонус, решительность и задиристость с нами), и подаркам судьбы (в основном в виде удачных отношений или знакомств).

Тут же рядом ошиваются жажда свободы, равенство и братство. Но, к счастью, адекватность (трин Меркурия и Сатурна), как осторожный полицейский, тоже здесь - старается не мешать парням с беретах, но и шалить не позволяет.

А фоном, независимо от дня ВДВ, проезжает важный дипломатический кортеж. Полусекстиль Юпитера и Плутона разворачивает большие события в мировой экономике и помогает найти современный технологичный "костыль" для решения некоторых проблем".