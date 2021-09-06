Прогноз Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Телец
Тельцам стоит опасаться людей-манипуляторов, токсичных личностей и энергетических вампиров. В приоритете в период с 6 по 12 сентября у Тельцов должна быть работа. Больше всего везти будет одиночкам и самодостаточным людям. Время в целом подходит для шопинга, но лучше не тратить деньги 10 и 11 сентября - в самые опасные дни недели. Астрологи настоятельно советуют не проявлять равнодушие к проблемам окружающих, особенно если они просят о помощи.
Близнецы
У Близнецов наступает время духовной трансформации и пробуждения. Астрологи советуют Близнецам как можно меньше внимания уделять слухам и сплетням. Дело в том, что людям будет свойственно обсуждать друг друга за спиной. Многие проблемы в любви и в семейной жизни решатся сами собой.
Важно лишь не провоцировать скандалы и не идти наперекор здравому смыслу.
Это идеальное время для покупки подарков близким людям, для приятных слов и комплиментов.
Рак
Первое, о чем стоит позаботиться Ракам, это о снятии обиды. Данное чувство будет максимально разрушительным. Оно оттолкнет от Раков близких людей и сделает жизнь невыносимо трудной. Умение прощать себя и окружающих становится самым ценным. Не стоит переутомляться на работе и проверять на прочность свое тело при занятиях спортом. Активный шопинг сейчас тоже не лучшая затея, но при необходимости купить что-то важное и дорогое удастся без лишних потерь. В целом неделя относительно стабильна, хоть и может преподнести неприятные сюрпризы.
Лев
Львов может ожидать усталость и потеря мотивации. Чтобы быстрее восстанавливать свою энергетику, им стоит сделать свой дом местом силы. Ускорить процесс поможет уборка и наведение порядка, избавление от хлама. Вообще домашние хлопоты будут довольно актуальными в период с 6 по 12 сентября, но лучше не оставлять их на выходные.
10 и 11 сентября - самые опасные дни, когда у Львов под рукой должен всегда быть план "Б".
Осторожность представителям данного знака сейчас точно не повредит.
Дева
Девам на этой неделе понадобится много сил. Высокие затраты энергии будут не только на работе, но и в личной жизни. Возможно, придется переживать за близкого человека либо испытать нечто вроде сильной влюбленности во время флирта. Астрологи советуют Девам держать себя в руках и не торопить события. С пятницы лучше стремиться к тишине и покою, поскольку Венера заберет у этих людей остатки энергии. С другой стороны, переход планеты в Скорпиона обострит интуицию Дев.
Весы
У Весов непростым будет как начало, так и конец недели. Возможны встречи с непростыми и нервозными ситуациями. Весы - люди с тонкой душевной организацией, но это не значит, что они слабые. Просто они чувствуют этот мир на высшем уровне. Им необходимо как можно больше времени проводить в окружении друзей и близких, чтобы их чувствительность не превращалась в переживания. Важно рассказывать людям о своих мыслях и не оставаться в уединении надолго.