Темп вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе снизился на 10%

На прошлой неделе прививку от Covid-19 получили 31 146 человек по сравнению с 34 915 неделей ранее и 31 873 на неделе праздников Лиго. Показатель прошлой недели является самым низким на сегодняшний день.

Пока что самый высокий темп вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 700 человек в день. Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 700 человек.

В воскресенье от Covid-19 привились 696 человек, в том числе 359 получили первую дозу вакцины, 332 - вторую дозу, а пятеро были вакцинированы однократной вакциной производства Johnson&Johnson.

В воскресенье вакцинацию в Латвии проводили семь медицинских учреждений.

На сегодняшний день в Латвии сделано в общей сложности 1 530 107 инъекций вакцины от Covid-19, в том числе 756 303 человека получили первую дозу вакцины, а 773 804 человека завершили процесс вакцинации.