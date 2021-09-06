Выявлено 114 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 185,6

Умершие входили в возрастные категории:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

97 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 17 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 183,4 до 185,6 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 7677 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 144 632 человек, 2588 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

Количество пациентов в больницах выросло до 194

За минувшие сутки в латвийские больницы были госпитализированы 15 пациентов с Covid-19, выписан - один, таким образом, общее количество стационарных пациентов увеличилось со 184 до 194, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 165 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 29 человек характеризуется как тяжелое.