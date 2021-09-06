Полиция сорвала матч Бразилия - Аргентина. Игроков хотели арестовать прямо на поле

Встреча должна была состояться в Сан-Паулу в воскресенье, 5 сентября, но была прервана уже на 4-й минуте. На первых минутах игры между командами возник конфликт, а игроки аргентинской сборной устроили перепалку с людьми, которые находились у скамейки сборной Бразилии.

Позже появилась информация, что эти люди - сотрудники полиции и иммиграционной службы. Власти Бразилии собирались депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ANG5L61SaK — roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021

Все вышеперечисленные футболисты выступают за английские клубы, а лица, прибывающие в Бразилию из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. По данным TyC Sports, игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, утверждая, что в последнее время не посещали Великобританию, что, конечно же, неправда.

Изначально полицейские прибыли в отель, где расположилась сборная Аргентины, но к тому моменту команда уже отправилась на стадион.

"Мы приехали сюда, чтобы играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, и нас могли депортировать раньше. Это просто катастрофа", - цитирует лидера аргентинцев Лионеля Месси EiFSoccer.

Аргентинцы покинули поле и, по некоторым данным, закрылись в раздевалке, не пуская представителей властей Бразилии. Месси на правах капитана пытался выступать в роли переговорщика и несколько раз уходил в подтрибунку, а затем возвращался на поле. В какой-то момент футболист удивил всех, появившись в манишке фотографа на голое тело.

Now that the Brazil vs Argentina match is officially suspended, let's enjoy this reunion clip of Lionel Messi, Dani Alves & Neymar Jr 💙❤pic.twitter.com/EOaHMcPfp9 — Messaitama🤺🇦🇷 (@messaitama) September 5, 2021