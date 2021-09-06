На региональных дорогах продолжаются ремонтные работы: движение местами ограничено

Например, больше времени в дороге придется провести тем, кто едет от Валмиерского шоссе в Сигулду - эта поездка во время ремонта займет примерно час.

В связи с дополнительными ограничениями до часа увеличилось время преодоления зоны строительных работ и по пути из Мадоны в Баркаву, а от Ворзовы до Ветеровки и от Ляудоны до Алжани на дорогу потребуется 30 минут.

На участках, где уже начался технологический перерыв в строительных работах и они будут продолжены в следующем году, могут сохраниться ограничения максимальной скорости, предупреждает Latvijas Valsts ceļi.