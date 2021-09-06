В воскресенье в Латвии в ДТП погиб человек
Вчера в Земгале в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, а всего в автоавариях пострадали 18 человек, сообщили в Государственной полиции.
Вчера в Земгале в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, а всего в автоавариях пострадали 18 человек, сообщили в Государственной полиции.
Всего за сутки в стране зарегистрировано 83 ДТП, из них 15 с пострадавшими.
Задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двое под воздействием наркотиков, оформлено 248 протоколов о превышении скорости и всего 416 о нарушениях правил дорожного движения.