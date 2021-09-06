Пн, 6.09.2021
С марта, когда мы возобновили путешествия, мы увидели, что люди тянутся к путешествиям и с удовольствием едут за границу, чтобы насладиться отпуском. Спрос растет и уже похож на тот, который был до пандемийного хаоса. Аудроне Кейните, глава Novatours
Аудроне Кейните, глава Novatours

В воскресенье в Латвии в ДТП погиб человек

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вчера в Земгале в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, а всего в автоавариях пострадали 18 человек, сообщили в Государственной полиции.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 83 ДТП, из них 15 с пострадавшими.

Задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения и двое под воздействием наркотиков, оформлено 248 протоколов о превышении скорости и всего 416 о нарушениях правил дорожного движения.


НАВЕРХ
Back