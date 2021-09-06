Пн, 6.09.2021
С марта, когда мы возобновили путешествия, мы увидели, что люди тянутся к путешествиям и с удовольствием едут за границу, чтобы насладиться отпуском. Спрос растет и уже похож на тот, который был до пандемийного хаоса. Аудроне Кейните, глава Novatours
Аудроне Кейните, глава Novatours

Глава СГД: за восемь месяцев налоговые поступления превысили план

Иева Яунземе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За восемь месяцев государственный бюджет собрал больше налогов, заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

"План выполняется очень хорошо", - сказал Яунземе, отметив, что за восемь месяцев этого года было собрано больше налогов, чем планировалось, в том числе очень успешным был август.

Глава СГД также отметила, что в августе налогов на рабочую силу было собрано на 11-15% больше, чем планировалось.


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