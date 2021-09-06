Глава СГД: за восемь месяцев налоговые поступления превысили план
За восемь месяцев государственный бюджет собрал больше налогов, заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".
За восемь месяцев государственный бюджет собрал больше налогов, заявила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе в передаче ЛТВ "Утренняя панорама".
"План выполняется очень хорошо", - сказал Яунземе, отметив, что за восемь месяцев этого года было собрано больше налогов, чем планировалось, в том числе очень успешным был август.
Глава СГД также отметила, что в августе налогов на рабочую силу было собрано на 11-15% больше, чем планировалось.