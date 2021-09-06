Инфектолог: Почти все, кто болел тяжело, ждут, когда смогут вакцинироваться

В этом году в отличие от прошлого в интенсивной терапии места нужны людям больше. Болеют все более молодые люди, у них больший ресурс, они дольше борются за жизнь, это одна из причин.

Во-вторых, я думаю, что из-за нового дельта-штамма болезнь проходит и тяжелее, о чем свидетельствует практика, и нужна более интенсивная терапия", - сказала Виксна, добавив, что болеют как люди в возрасте, так и молодые.

Наблюдается и тенденция к увеличению числа больных Covid-19 детей в больницах.

По ее словам, удельный вес молодых людей, заболевших Covid-19, связан с тем, что довольно большое количество лиц старшего возраста вакцинировалось, а те, кто этого не сделал, меньше появляются в обществе.

Комментируя желание вакцинироваться среди переболевших Covid-19, кто этого еще не сделал, врач указала, что оно высоко.

"Почти все, кто болел тяжело, ждут, просят, когда смогут вакцинироваться," - добавила Виксна, напомнив, что из заболевших Covid-19 больше всего тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

Она признала, что есть и люди, которые попадали в больницу и после того, как переболели Covid-19 ранее, однако удельный вес попавших в стационары ранее переболевших Covid-19 пациентов относительно низок, это лишь отдельные случаи.

Инфектолог также отметила, что вакцинация против Covid-19 имеет большое значение в борьбе с вирусом - если, скажем, пару месяцев назад вакцинировалось бы 90% общества Латвии, то все общество в данный момент было бы защищено от заражения.

Однако сейчас в вакцинации мы отстали - у некоторых уже пропадает иммунитет, тогда как другие еще не вакцинировались: "Так появляется хаос, позволяющий вирусу идти своим путем", - отметила Виксна.

Комментируя оставляемые Covid-19 последствия для здоровья человека, она сказала, что в долгосрочном порядке последствия различны, они могут быть физическими - проблемы с сердцем, почками и внутренними органами, а также душевными - потеря концентрации, проблемы со сном и т. д.

Врач также рассказала, что отличия нового штамма вируса от уже известных небольшие, однако достаточно значительные, чтобы у некоторых вызвать болезнь или изменить ее ход.

На вопрос, что она думает о необходимости ревакцинироваться тем, кто уже привит полностью, Виксна сказала, что мнения экспертов по данному вопросу различаются и пока что однозначного ответа нет.