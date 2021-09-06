Видео ⟩ На Вентспилсском шоссе произошла тяжелая авария; погиб человек
Утром в понедельник, 6 сентября, на Вентспилсском шоссе произошла тяжелая авария, сообщили порталу Apollo в Госполиции.
Утром в понедельник, 6 сентября, на Вентспилсском шоссе произошла тяжелая авария, сообщили порталу Apollo в Госполиции.
В 8:10 на участке автодороги А10 между каналом Варкалю и Спуньциемсом произошло столкновение автомобиля Toyota и микроавтобуса Toyota.
В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Видео: Последствия аварии