Пн, 6.09.2021
Нынешняя политическая власть "двуглавого Франкенштейна популизма", где одна голова - депутат Сейма Алдис Гобземс, а другая - бизнесмен Айнарс Шлесерс. Мартиньш Коссович, председатель фракции "Для развития/За!"/"Прогрессивные"
Мартиньш Коссович, председатель фракции "Для развития/За!"/"Прогрессивные"

Видео ⟩ На Вентспилсском шоссе произошла тяжелая авария; погиб человек

ФОТО: "Apollo.lv" aculiecinieks

Утром в понедельник, 6 сентября, на Вентспилсском шоссе произошла тяжелая авария, сообщили порталу Apollo в Госполиции.

В 8:10 на участке автодороги А10 между каналом Варкалю и Спуньциемсом произошло столкновение автомобиля Toyota и микроавтобуса Toyota.

В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Видео: Последствия аварии


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