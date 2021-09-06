Covid-19: В Литве заразились еще 346 человек, в Эстонии - 212

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 346 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались три человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Два умерших были старше 70 лет, один- старше 80 лет. Последний был полностью привитым.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 317,4 случая. Ежедневная доля положительных ответов на тесты за последние семь дней повысилась до 5,7%.

За минувшие сутки было сделано 3395 молекулярных тестов (ПЦР) и 3578 антигенных тестов на Covid-19.

Всего в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 302 979 человек, из них всё еще больны 8057.

От коронавируса в Литве скончались 4612 человек, из них 43 был полностью привит.

Эстония

За минувшие сутки подтвердилось 212 случаев коронавируса, скончался один человек.

За минувшие сутки проанализировали 3357 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 212 тестов, передал департамент здоровья. Среди новых случаев 161 человек не был вакцинирован, а у 51 был завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро понедельника стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 131 пациенту. Всего госпитализировано 147 человек с коронавирусом, из них не вакцинированы 119 человек (81 процент), а курс вакцинации завершен у 28 человек (19 процентов).

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Скончался один человек с коронавирусом, 98-летняя женщина.