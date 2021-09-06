В воскресенье границу незаконно пытались пересечь 24 человека

В целом с 10 августа предотвращены попытки 954 человек пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.