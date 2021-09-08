Ср, 8.09.2021
Покупают и свежие, и сушеные. Больше сушеные. В принципе, не понимаю, кому это нужно, но если можно заработать, почему бы и нет? Янис, продавец мухоморов
Янис, продавец мухоморов

Олимпийские чемпионы сходили к Урганту, а Икауниеце собирала яблоки. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

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Украинская гимнастка Валерия Юзьвяк наслаждается солнышком в Грузии

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Синхронистка Варвара Субботина в осенней Москве


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