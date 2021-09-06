От Covid-19 привиты 72% работников сферы образования

По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на один процентный пункт.

От Covid-19 привиты 62% работников дошкольных учреждений, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее.

Рост на два процентных пункта зафиксирован на уровне общего образования, где привито 75% работников, а на уровне высшего образования вакцинировано 86% работников, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее.