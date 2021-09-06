Пн, 6.09.2021
Страх, страх в целом. Логичный человеческий страх, который у меня был, когда я пошла на вакцинацию 3 января. Физически это просто страх, потому что мы не знаем, что это такое. Ингуна Рижева, семейный врач
Ингуна Рижева, семейный врач

От Covid-19 привиты 72% работников сферы образования

Пустой класс в школе ФОТО: Zane Bitere/LETA

Охват вакцинацией от Covid-19 среди работающих в образовательных учреждениях достиг 72%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце в Twitter.

По сравнению с неделей ранее доля вакцинированных увеличилась на один процентный пункт.

От Covid-19 привиты 62% работников дошкольных учреждений, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее.

Рост на два процентных пункта зафиксирован на уровне общего образования, где привито 75% работников, а на уровне высшего образования вакцинировано 86% работников, что на три процентных пункта больше, чем неделей ранее.


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