Латвийский хоккеист Янис Якс признан лучшим защитником первой недели КХЛ

Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1", а в матче против "Витязя", за который выступает Микс Индрашис, Якс забросил победную шайбу в овертайме.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере был признан Иван Бочаров из московского "Динамо", который одержал две победы в двух матчах недели. Лучшим нападающим в пятый раз в карьере был признан Вадим Шипачёв, который также представляет московское "Динамо". Шипачёв в первых двух матчах забросил четыре шайбы. Лучшим новичком впервые в карьере был признан Марат Хуснутдинов из СКА - на его счету три (1+2) очка.