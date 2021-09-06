Латвийский хоккеист Янис Якс признан лучшим защитником первой недели КХЛ
Хоккеист сборной Латвии Янис Якс был признан лучшим защитником первой недели нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист сборной Латвии Янис Якс был признан лучшим защитником первой недели нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
26-летний игрок ХК "Сочи" в первых двух матчах сезона набрал 3 (1+2) очка и помог своей команде одержать две победы.
Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1", а в матче против "Витязя", за который выступает Микс Индрашис, Якс забросил победную шайбу в овертайме.
Лучшим вратарём в третий раз в карьере был признан Иван Бочаров из московского "Динамо", который одержал две победы в двух матчах недели. Лучшим нападающим в пятый раз в карьере был признан Вадим Шипачёв, который также представляет московское "Динамо". Шипачёв в первых двух матчах забросил четыре шайбы. Лучшим новичком впервые в карьере был признан Марат Хуснутдинов из СКА - на его счету три (1+2) очка.