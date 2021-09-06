Пн, 6.09.2021
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Мартиньш Коссович, председатель фракции "Для развития/За!"/"Прогрессивные"

Латвийский хоккеист Янис Якс признан лучшим защитником первой недели КХЛ

Янис Якс ФОТО: hcsochi.ru

Хоккеист сборной Латвии Янис Якс был признан лучшим защитником первой недели нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

26-летний игрок ХК "Сочи" в первых двух матчах сезона набрал 3 (1+2) очка и помог своей команде одержать две победы.

Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1", а в матче против "Витязя", за который выступает Микс Индрашис, Якс забросил победную шайбу в овертайме.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере был признан Иван Бочаров из московского "Динамо", который одержал две победы в двух матчах недели. Лучшим нападающим в пятый раз в карьере был признан Вадим Шипачёв, который также представляет московское "Динамо". Шипачёв в первых двух матчах забросил четыре шайбы. Лучшим новичком впервые в карьере был признан Марат Хуснутдинов  из СКА - на его счету три (1+2) очка.


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