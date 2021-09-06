Хабиб назвал имя любимого журналиста и причину, почему отказал Дудю

"Мой любимый журналист? Познер. Очень много смотрю его беседы с серьёзными людьми, а это всегда - серьёзные люди, в возрасте, состоявшиеся личности. Мне это интересно. То, как он задаёт вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Ещё он хорошо знает историю. Мне было бы интересно с ним пообщаться", - приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Что касается Юрия Дудя, который является самым популярным интервьюером на YouTube, то Нурмагомедов сказал, что там "больше хайпа" и это не его формат.

"Если сравнивать с Познером - это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием. Почему отказал Дудю? По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали. Я тогда так, как сейчас, интервью не раздавал, старался эмоционально не распыляться. Интервью забирают энергетику, а на тот момент не хотел".

Sport24 также поинтересовался у Нурмагомедова, что он думает об Иване Урганте, но тот не сразу вспомнил, был ли он в гостях в "Вечернем Урганте", а затем сказал, что его "вроде бы не звали".