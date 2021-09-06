Галерея ⟩ В Таллиннский порт прибыл корабль ВМС США

Присутствие корабля в Балтийском море демонстрирует неизменную приверженность ВМС США коллективной защите европейского региона и укрепляет прочную связь между США и Эстонией.

"Мы приветствуем визит военного корабля США "Арли Берк" в Эстонию. Это наглядная демонстрация приверженности США безопасности Эстонии и НАТО, которая посылает четкий сигнал о нашей общей готовности противостоять любым глобальным вызовам. Сотрудничество в сфере обороны было и остается одним из важнейших элементов отношений США и Эстонии", - сказал временный поверенный в делах посольства США Брайан Рорафф.

"Арли Берк" находится на своем первом патрулировании передового развертывания в зоне ответственности шестого флота ВМС США, штаб-квартира которого расположена в Неаполе, Италия. Шестой флот ВМС США проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, безопасности и стабильности в Европе и Африке.

"Для меня большая честь, что наше первое за три года посещение порта мы проведем в великолепном Таллинне, - сказал командир американского военного корабля "Арли Берк" капитан 2-го ранга Патрик Чепмен. - Балтийское море уже давно имеет стратегическое значение для общей безопасности европейского театра военных действий и мы гордимся тем, что усиливаем нашу конкурентоспособность совместно с нашими надежными союзниками в Эстонии".