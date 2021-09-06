Два кандидата в депутаты Петербурга сменили имена и "внешность", чтобы походить на кандидата от оппозиции

Однофамильцы депутата Вишневского сдали в избирком похожие на него фотографии https://t.co/GuyOiLWifY pic.twitter.com/HgGFCI7MFd — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) September 5, 2021

На плакате о кандидатах все трое Вишневских изображены рядом: сначала двойники Борис Геннадьевич и Борис Иванович, после них - сам Борис Лазаревич.

Известно, что ранее двойники Вишневского не носили бороды, а у Бориса Ивановича также не было залысин. Сдавали ли "двойники" настоящие фотографии или обработанные, неизвестно. Издание "Фонтанка" отметило, что закон не запрещает кандидатам предоставлять фото, обработанные в Photoshop.

Все трое Борисов Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга по второму округу. Один из тезок оппозиционного политика конкурирует с ним на выборах в Госдуму.

Борис Вишневский - один из известнейших оппозиционных политиков в Санкт-Петербурге.

Одного из его двойников раньше звали Алексей Шмелев, а второго - Виктор Быков.

Поведение "двойников" возмутило даже главу ЦИК России Эллу Памфилову.

"Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями", - заявила Памфилова в интервью "Коммерсанту FM".

"К сожалению, закон очень либерален

к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, подготовим предложение для новых законодателей, чтобы подобных позорных случаев просто не было", - также добавила она.