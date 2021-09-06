Основана еще одна партия "ковид-скептиков"

Бернис известен своей деятельностью в социальных сетях, где он пытается привлечь последователей, в основном используя риторику против политики государства по борьбе с Covid-19.

Касательно Covid-19 их деятельность поддерживает ряд других партий - "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, "Латвия в первую очередь" Айнара Шлесерса и "Партия бойкота".

Надеются стартовать на выборах в Сейм

По словам Берниса, в партии сейчас 280 членов, и он прогнозирует, что к моменту подачи списка на выборы в Сейм BSL будет иметь необходимое количество в 500 человек.

Бернис отметил, что пока не видит другой партии, с которой можно было бы объединить свои усилия, но на это еще есть много времени. Отвечая на вопрос о партиях Гобземса и Шлесерса, лидер BSL раскритиковал Гобземса за его авторитарный характер, о чем свидетельствует уход нескольких ведущих коллег из его партии. Бернис сказал, что критиковал Шлесерса и не видит возможностей для сотрудничества, учитывая его прошлые действия и текущее уголовное дело. Валентин Еремеев, близкий к "Партии бойкота", геополитически опасен, оценил глава BSL.

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Партия Берниса объединит людей, которые раньше не были в политике и которые имеют "общие ценности, основанные на главных правах и свободах каждого человека",

говорится в распространенном заявлении. Бернис выступает за справедливое, прозрачное государственное управление и добровольную вакцинацию без разделения людей.

Сам Бернис в последние годы руководит танцевальной студией, но ранее имел опыт работы в банковском секторе.

"Мы должны сами сформировать Латвийское государство, если мы этого не сделаем - нас будут вести "другие". Под этим мы подразумеваем геополитическое влияние на Латвию, людей во главе с олигархами и политиков, приехавших из других стран", - сказал лидер партии.

В правлении "За свободную сильную Латвию" также работают "руководитель благотворительной организации, преподаватель, руководитель логистической компании" Кристине Эглите, представитель сферы образования Айнар Иесавс, предприниматели Рудолф Сауя, Рихард Акментиньш, Гунтар Дзенис, ремесленник-плотник Том Прокофьев и представитель медицинской отрасли Виктория Анна Звейниеце.