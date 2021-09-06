Третья прививка и срок для ковид-сертификатов: о чем думают в правительстве?

Согласно позиции большинства партнеров по коалиции Минздрав готов предоставить третью дозу вакцины и тем, кто напрямую не соответствует показателю значительно ослабленной иммунной системы, заявил журналистам после встречи партий, формирующих правительство, председатель фракции Сейма "Для развития/За" Юрис Пуце.

Ожидается, что Минздрав вместе с экспертами предоставит информацию, сколько времени должно пройти после завершения курса вакцинации, чтобы можно было получить третью дозу.

В свою очередь министр образования и науки Анита Муйжниеце отметила, что Новая консервативная партия определенно поддерживает предоставление третьей прививки тем, кто этого захочет. Политик подчеркнула, что имеющиеся дозы вакцин должны использоваться в первую очередь населением Латвии, а не передаваться в другие государства.

По мнению Муйжниеце, особенно полезно будет получить третью дозу вакцины тем, у кого, возможно, уже истек срок действия ковид-сертификата, чтобы иметь возможность выехать за границу.

Представитель Нацобъединения, министр культуры Наурис Пунтулис также подчеркнул, что политическая сила, которую он представляет, поддержит предоставления третьей дозы для тех, кто этого хочет. "Многие страны находятся на пути к третьей дозе", - сказал Пунтулис, добавив, что для Латвии это хорошая возможность стать одной из первых стран в этой области.

Как сообщалось, Кабмин обсудит возможность предоставления третьей или бустерной дозы вакцины от коронавируса любому желающему.

Кариньш: правительство не обсуждало определение срока действия ковид-сертификатов

Латвийское правительство не обсуждало определение срока действия для ковид-сертификатов, заявил премьер после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий.

Австрия определила, что сертификат не будет действительным, если с момента получения второй дозы вакцины прошло 270 дней. На вопрос, планирует ли Латвия внедрить подобный подход, Кариньш ответил, что в целом в ЕС у этих сертификатов еще нет срока действия, хотя есть страны, которые установили ограничения.