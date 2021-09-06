Кумулятивное количество зараженных в Риге уже вторые сутки превышает тысячу

Последний раз количество зараженных коронавирусом за последние две недели в столице превышало тысячу 12 июня.
Вчера в Валмиере были выявлены десять инфицированных, в Юрмале и Саласпилсском крае - по семь человек, в Адажском крае - шесть, а в Ропажском - пять. В других самоуправлениях новых заражений меньше.
Наибольшее количество зараженных за две недели выявлено в Риге - 1021, Талсинском крае - 162, Даугавпилсе - 151, Валмиере - 149, Елгаве - 124, Смилтенском крае - 107, Гулбенском крае - 105, Айзкраукле - 104, а в Екабпилсском крае - 100 жителей.
В Латвии нет ни одного самоуправления, где за последние 14 дней не было выявлено новых инфицированных.
Расчеты агентства LЕТА показывают, что 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии на данный момент составляет 185,6 случаев.
В настоящее время в 19 самоуправлениях страны этот показатель выше, в том числе в десяти он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей - в Ливанском, Смилтенском, Гулбенском, Талсинском, Айзкраукльском, Ропажском, Валмиерском, Мадонском, Адажском и Балвском краях.
Двухнедельный показатель заболеваемости является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости на территориях с разным количеством населением, и который не указывает на конкретное количество заболевших.
Из новых случаев, зарегистрированных за последние сутки, в 27 случаях зараженные были в возрасте от 40 до 49 лет, в 21 - от 20 до 29 лет, в 17 - от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет, в других возрастных группах случаев заражения меньше.