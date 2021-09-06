Министр обещает "крайне строго" оценить действия лаборатории MFD. Что случилось?

Что случилось?

В последние дни лаборатория MFD veselības grupa подверглась критике за ряд проблем в процессе тестирования школьников.

По словам министра, информацию об этой ситуации планируется подать совместно с Министерством здравоохранения на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке во вторник, 7 сентября.

Муйжниеце отметила, что вопрос о действиях соответствующей лаборатории был также поднят на сегодняшнем заседании коалиции.

Муйжниеце подчеркнула с разговоре с LЕТА, что

задержка получения информации о тестировании со стороны лаборатории MFD абсолютно недопустима.

Этой ситуацией тормозится весь процесс, и это создает большое недовольство в обществе - в том числе и среди тех, кто поддерживает тестирование с целью ограничения распространения Covid-19, считает министр.

Муйжниеце отметила, что в пятницу, 3 сентября, Минобразования направило в Минздрав письмо с призывом оценить обстоятельства и либо сократить количество тестов, доверенных MFD, либо расторгнуть договор с предприятием. Министр отметила, что в сотрудничестве с другими лабораториями таких проблем не выявлено.

Как сообщалось, лаборатория MFD veselības grupa не смогла обеспечить отдельные школы слюнными тестами на Covid-19, которые были необходимы для тестирования учащихся до начала нового учебного года.