"Динамо" на выезде одержало первую победу в новом сезоне КХЛ

Матч проходил в Мытищах и завершился со счётом 6:5 (1:1, 3:2, 2:2) в пользу латвийской команды.

Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Брэндон Гормли, Эмиль Пуарье, Патрик Озолс, Николай Елисеев и Рудольф Червени, который отметился дублем. В составе "Куньлуня" голы на свой счёт записали Джош Николлс, Брэндон Ип, Итан Уэрек, Лукас Локхарт и Джейк Челиос.

Напомним, в первом матче сезона "Динамо" на выезде со счётом 2:3 уступило ярославскому "Локомотиву", а затем с таким же счётом рижане в Москве проиграли ЦСКА. В данный момент "Динамо" занимает 9-е место среди 12 команд Западной конференции.