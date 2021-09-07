Видео ⟩ Пьяный водитель в центре Риги заехал на площадь, на которой было много людей

5 сентября в самом центре города, недалеко от Площади Латышских стрелков, произошли события, которые закончились без человеческих жертв только по удачному стечению обстоятельств. В то время, когда на улице стояли десятки автомобилей и сотни людей, водитель Volkswagen чуть не стал причиной ужасной аварии.

В нескольких сантиметрах от столкновения с другим Volkswagen, после которого автомобиль, который на тот момент уже столкнулся с двумя бордюрами, заехал на лужайку рядом с пешеходным тротуаром. Были видны сработавшие подушки безопасности.

Окружающие очень удивились, когда водитель машины, несмотря на то, что только что произошло, дождался, пока подушка безопасности слегка сдуется, снова дал газу в пол, чтобы продолжить поездку. Разумеется, новость о происшествии была передана ближайшему патрулю полиции. Очевидцы попытались самостоятельно остановить водителя. И, к счастью, им это удалось.