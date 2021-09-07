Видео ⟩ Водитель не прошел техосмотр в CSDD из-за LED-подсветки

Водитель был предупрежден о том, что лампы не подходят. На их замену ему дали 30 минут, иначе водителю не разрешат участвовать в дорожном движении. Янис сделал то, что его попросили, но сразу после осмотра снова прикрутил светодиодные лампочки.

Водитель предъявляет документы, что год назад автомобиль осмотрел тот же специалист, что и в этом году, однако в прошлом году нареканий насчет фары не было.

Светодиодные лампочки издают звуковой сигнал, предупреждая других участников дорожного движения и пешеходов о движении задним ходом. Янис отмечает, что это один из плюсов.

Он также попросил вызвать руководителя смены, однако и этот сотрудник не смог объяснить Янису, что же именно было нарушено. В Управлении дорожного движения и безопасности программе Bez Tabu указывают, что инспектор действовал правильно.

Эксперт по безопасности движения Оскар Ирбитис отмечает, что фары старого поколения можно оборудовать светодиодными лампами, но при этом следует уделять особое внимание инструкциям производителей.