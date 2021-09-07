Вт, 7.09.2021
Грандиозный провал для Канье. Представьте, что вас каким‑то образом смогла обойти Свинка Пеппа пользователь Twitter
пользователь Twitter

Смерть молодой женщины: Агентство лекарств о контрацепции, вакцинах и тромбах

ФОТО: Schutterstock.com

Одновременное использование вакцины Covid-19 и противозачаточных средств не способствует образованию тромбов, к тому же тромбы являются известным и указанным в инструкции побочным эффектом контрацептивов, сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA).

О смерти молодой женщины

В ответ на широко обсуждаемую и распространяемую в социальных сетях информацию о смерти молодой женщины через 40 дней после вакцинации против Covid-19 ZVA повторяет, что оценка этого случая завершена и связь с вакцинацией от Covid-19 не подтверждена.

Предрегистрационные исследования показали, что одновременное использование вакцины Covid-19 и противозачаточных средств не способствует образованию тромбов и что между ними нет подтвержденной взаимосвязи.

Следовательно, использование противозачаточных средств не запрещено и не противопоказано в случае вакцинации против Covid-19.

Многопрофильная комиссия экспертов ZVA с участием ведущих специалистов Латвии оценила зарегистрированный смертельный случай после вакцинации и пришла к выводу, что внезапная смерть пациента, вероятно, связана с регулярным приемом гормональных противозачаточных препаратов, венозной тромбоэмболией и легочной эмболией.

В редких случаях применение этих препаратов может привести к венозно-легочной тромбоэмболии, которая в 1-2% случаев может закончиться летальным исходом.

В оценке этого случая участвовали специалисты ZVA, Центра профилактики и контроля заболеваний, Инспекции здравоохранения, Государственного совета по иммунизации, Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня, Института патологии и специалисты в соответствующей области медицины - анестезиолог-реаниматолог, кардиолог, ревматолог, гематолог, инфектолог-гематолог и врач неотложной медицинской помощи. 

О контрацептивных средствах

Тромбы, образующиеся от противозачаточных средств, несравнимы с редкими, необычными тромбами с низким количеством тромбоцитов (тромбоз с синдромом тромбоцитопении, или TTS), которые в очень редких случаях могут развиться после введения векторных вакцин против Covid-19.

Например, за один год тромбы могут образоваться примерно у 5-7 из 10 000 женщин, принимающих комбинированные гормональные противозачаточные таблетки, содержащие левоноргестрел, норэтистерон или норгестимат. А при использовании таких лекарств, как этинилэстрадиол/дроспиренон, тромбы могут образоваться у 9-12 из 10 000 женщин.

У женщин, которые не принимают комбинированные гормональные противозачаточные таблетки и у которых нет беременности, тромбы могут образовываться примерно в двух случаях на 10 000.

О побочных эффектах вакцинации против Covid-19

Следует напомнить, что любые сообщения о побочных реакциях на вакцины против Covid-19 тщательно изучаются, и проведенная на данный момент независимая оценка показывает, что в Латвии не подтвержден ни один случай смерти, причина которой была связана с вакциной против Covid-19.

Серьезные сообщения о побочных реакциях, включая все случаи со смертельным исходом, оцениваются многопрофильной экспертной комиссией ZVA.

Оценка всех смертельных случаев на сегодняшний день показала, что

зарегистрированные смертельные случаи связаны с запущенными проблемами со здоровьем, хроническими заболеваниями или другими используемыми лекарствами.

Поэтому ZVA призывает всех заботиться о своем здоровье и немедленно обратиться к врачу в случае ухудшения состояния здоровья. Если ваш врач прописал лекарства от хронических заболеваний или для лечения острых состояний, их нужно принимать точно так, как назначил врач.

Любое лекарство, в том числе вакцины, может иметь побочные эффекты, поэтому обязательно следует читать инструкцию, прежде чем использовать какое-либо лекарство, и проконсультироваться со своим врачом или фармацевтом в случае неясности. 

ZVA призывает учитывать, что данные о здоровье пациентов, включая информацию о повседневных лекарствах, - это конфиденциальные данные, защищенные Общим регламентом защиты данных. Следовательно, разглашение этой информации без согласия пациентов или родственников ограничено.

ZVA также напоминает, что ни один из широко обсуждаемых до сих пор в социальных сетях случаев возможной смерти людей после вакцинации против Covid-19 не был подтвержден. Хотя предоставляется информация о регулярной оценке этих случаев, она, к сожалению, часто не получает такого широкого распространения, как распространение непроверенных фактов.

ZVA призывает всех жителей Латвии обращаться к врачу, если у них возникают проблемы со здоровьем или опасения по поводу возможных побочных эффектов после вакцинации.

К 5 сентября ZVA получило 28 сообщений о побочных реакциях, содержащих информацию о смертельных исходах, произошедших через несколько дней после вакцинации. Из 28 сообщений 22 случая были оценены, и, как уже упоминалось, не было подтверждено никакой связи с вакциной. В шести случаях оценка продолжается, поскольку требуются результаты вскрытия и другая информация.


НАВЕРХ
Back