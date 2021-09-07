Видео ⟩ Новая информация о серьезной аварии на Вентспилсском шоссе

По предварительной информации, автомобиль, которым управлял мужчина, выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения автомобиля и микроавтобуса движение на Вентспилсском шоссе было полностью остановлено.

Удар был настолько сильным, что маршрутка перевернулась в воздухе и влетела в канаву, а машина, которая направлялась в Тукумс, остановилась на середине дороги. Двое пассажиров микроавтобуса сами выбрались из машины, при этом водителя очень сильно придавило, но он все еще дышал. Очевидцы немедленно вызвали спасателей и медиков.

"Сразу же на место происшествия прибыли четыре бригады медиков, в том числе медицинский специалист. Врачи констатировали, что один человек скончался еще до их приезда - его травмы были очень серьезными. Еще два человека получили травмы нескольких частей тела, или политравмы, и были доставлены в больницу", - поясняет NMPD.

Полиция сообщает, что водитель микроавтобуса дал свои первые показания, а также сдал алкотест. Водитель не употреблял наркотические вещества.

Есть подозрение, что 59-летний водитель легковой машины выехал на встречную полосу движения. Об этом можно судить как по показаниям очевидцев, так и по следам на асфальте и в канаве.

Из неофициальных источников известно, что водитель машины очень быстро выехал на встречную полосу и произошедшее не было связано с желанием обогнать. Можно предположить, что водитель заснул или ему стало плохо за рулем. Также не исключено алкогольное опьянение.

Спасатели и следователи, работавшие на месте происшествия, предполагают, что жизнь пожилого человека могла быть спасена, если бы он был пристегнут. Вместо того, чтобы пристегнуться, мужчина лишь сделал вид, что вставил ремень безопасности. Вероятнее всего, чтобы не слышать звуки, которые напоминают о необходимости пристегнуться.