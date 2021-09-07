Вт, 7.09.2021
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Анастасия Ивлеева

Выявлено 311 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 193,1

Мужчина и женщина на закате. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки в Латвии выявлено 311 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории:

  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет.

242 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 69 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 185,6 до 193,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 45 396 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 144 943 человек, 2592 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.


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