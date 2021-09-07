Выявлено 311 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 193,1

Умершие входили в возрастные категории:

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет.

242 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 69 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 185,6 до 193,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 45 396 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.