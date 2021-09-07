Выявлено 311 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 193,1
За минувшие сутки в Латвии выявлено 311 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 311 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории:
242 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 69 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 185,6 до 193,1 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 45 396 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 144 943 человек, 2592 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.