Вт, 7.09.2021
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Кристине Фальк, глава Общества иммунологии

Срок годности, требования и особенности: все, что необходимо знать о цифровых сертификатах

ФОТО: Veselības ministrijas attēls.

Национальная служба здравоохранения (NVD) призывает граждан, которые уже получили и используют свой цифровой сертификат о вакцинации против Covid-19, о результатах лабораторных анализов на Covid-19 или о выздоровлении, проследить за сроком его действия. Это поможет избежать ситуации, когда, например, на мероприятии он будет признан недействительным.

Сертификат о вакцинации 

В сертификате о вакцинации должна быть указана дата, с которой он признан действительным. Если сертификат планируется использовать на территории Латвийской Республики, он будет действителен на 16-й день после вакцинации в случае, если была получена вакцина Jannsen (1 доза) или Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) - 2 дозы. В случае Vaxzevria (AstraZeneca) сертификат будет действителен после получения 1-й дозы - с 22-го по 90-й день - или сразу после получения 2-й дозы*.

*Медицинское учреждение вносит фактические данные о вакцинации в систему E-veselībā в течение 48 часов.

При въезде в Латвийскую Республику из-за границы сертификат о вакцинации будет действителен только в том случае, если вакцина Jannsen или вакцина Comirnaty, Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) была получена и с момента вакцинации прошло не менее 15 дней, т. е. сертификат будет действителен на 16-й день после вакцинации.

Сертификат о выздоровлении

В соответствии с решением Европейской комиссии сертификат о выздоровлении теперь можно будет сделать не ранее чем через 11 дней после положительного результата лабораторного теста (SARS-CoV2 RNA). Раньше в Латвийской Республике такой сертификат можно было создать на сайте www.covid19sertifikats.lv быстрее, но вступал в силу он на 11-й день.

Принимая во внимание вышесказанное, NVD предлагает жителям, которые уже создали сертификаты о выздоровлении, зайти на сайт www.covid19sertifikats.lv и создать их заново.

Сертификат о выздоровлении действителен в течение 180 дней со дня получения положительного результата анализа теста.

Сертификат, подтверждающий результаты лабораторных анализов на Covid-19

Сертификат результатов лабораторных анализов на Covid-19 действителен с момента взятия анализов. Время тестирования указано в сертификате в часовом поясе GMT/UTC +0. Срок действия зависит от типа теста и государственных требований к его сдаче в определенных случаях (например, посещение культурного мероприятия, получение услуг и т. д.). Экспресс-тест на антиген может быть действителен в течение 6 или 24 часов, в то время как тест на РНК SARS-CoV2 (NAAT) может быть действителен в течение 48 или 72 часов.

Вы можете проверить действительность своего цифрового сертификата Covid-19, нажав кнопку "Верифицировать сертификат" на веб-сайте www.covid19sertifikats.lv. QR-код сертификата необходимо показать на камеру компьютера или смарт-устройства, и он будет отсканирован. После сканирования появится сообщение о том, действителен ли сертификат.


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