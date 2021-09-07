Covid-19: В Литве заразились еще 705 человек, в Эстонии - 391

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 705 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти шести человек, заразившихся коронавирусом, сообщил во вторник Департамент статистики.

Вчера был проведен 15 151 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,7%. Всего в Литве выполнено 4 698 556 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в стране Covid-19 выявлен у 303 692 человек, 4623 человека, у которых был диагностирован коронавирус, умерли.

В настоящее время лечение в больницах проходят 694 пациента с Covid-19.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве вырос до 320,9 случая.

В Литве от Covid-19 вакцинировано 1 680 644 человека, в том числе 1 540 745 человек завершили курс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5194 теста на коронавирус, позитивный результат дали 391 из них. 281 заболевших были невакцинированными, 110 - полностью вакцинированными. Скончались трое зараженных коронавирусом .

По состоянию на утро вторника из-за симптомов Covid-19 в больничном лечении в Эстонии нуждаются 123 человека. Всего в больницах 144 зараженных коронавирусом, из них не вакцинированы 111 пациентов, то есть 75,7%, а 35, то есть 24,3%, завершили курс вакцинации.