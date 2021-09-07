"Найду и сломаю тебе ногу". Американка Слоан Стивенс получила 2000 угроз после вылета с US Open

28-летняя Стивенс вылетела с турнира на стадии третьего круга, уступив немецкой теннисистке Анжелике Кербер со счётом 7:5, 2:6, 3:6. Отметим, что обе теннисистки в своё время становились чемпионками US Open - Стивенс в 2017 году, а Кербер - в 2016-м.

После вылета с турнира американка в Instagram рассказала, что получила около двух тысяч сообщений с оскорблениями и угрозами. В одном из них пользователь пообещал найти Стивенс и сломать ей ногу. Он также выразил надежду, что американка больше никогда не выйдет на корт.

"Я тоже человек, и меня задевают две тысячи сообщений с оскорблениями от людей, которые расстроены вчерашним результатом. Тяжело читать такие вещи, но я опубликую их, чтобы вы тоже видели, что бывает после поражений", - написала Стивенс.

ФОТО: Ekrānšāviņš

"Я обещаю, что найду тебя и сломаю ногу так, что ты больше никогда не сможешь ходить. Такие обманщицы должны всю жизнь сидеть в тюрьме", - написал пользователь под ником cartadayz.

Кроме того, пользователи Instagram называли Стивент "тупой", обвиняли в намеренном проигрыше и призывали тратить меньше времени на фотосессии.