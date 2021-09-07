Муйжниеце: алгоритм тестирования школьников будет пересмотрен

Она подчеркнула, что в настоящее время ведется интенсивная работа и проблемы уже выявлены.

По словам Муйжниеце, 9 сентября Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения пересмотрят алгоритм тестирования школьников, поскольку есть большие трудности с получением результатов тестирования, что еще больше усложняет ситуацию.

"Еженедельное тестирование школьников дает представление об общей ситуации и позволяет вовремя выявить заболевших, но, если государство не в состоянии его обеспечить, нужно рассмотреть альтернативы, то есть действительно ли нужно тестировать всех школьников",

- заявила Муйжниеце на заседании правительства.

Министр сообщения Талис Линкайтс сказал, что тестирование в школах в настоящее время напоминает ему "перепись населения", которую, по его мнению, не следует проводить каждую неделю. Министр благосостояния Гатис Эглитис придерживается аналогичной точки зрения - он допускает, что нужно уменьшить частоту тестирования или проводить выборочные тесты.

Однако, по мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша, необходимость тестов оправдана тем фактом, что в Латвии в настоящее время один из самых низких уровней вакцинации во всем ЕС.