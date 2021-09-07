Вт, 7.09.2021
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Кристине Фальк, глава Общества иммунологии

Муйжниеце: алгоритм тестирования школьников будет пересмотрен

Анита Муйжниеце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Не только недостаточная мощность конкретной лаборатории, но и низкая производительность системы электронного здравоохранения при обработке большого объема данных вызывает трудности с еженедельным тестированием школьников, поэтому его алгоритм будет пересмотрен, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании правительства во вторник.

Она подчеркнула, что в настоящее время ведется интенсивная работа и проблемы уже выявлены.

По словам Муйжниеце, 9 сентября Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения пересмотрят алгоритм тестирования школьников, поскольку есть большие трудности с получением результатов тестирования, что еще больше усложняет ситуацию.

"Еженедельное тестирование школьников дает представление об общей ситуации и позволяет вовремя выявить заболевших, но, если государство не в состоянии его обеспечить, нужно рассмотреть альтернативы, то есть действительно ли нужно тестировать всех школьников",

- заявила Муйжниеце на заседании правительства.

Министр сообщения Талис Линкайтс сказал, что тестирование в школах в настоящее время напоминает ему "перепись населения", которую, по его мнению, не следует проводить каждую неделю. Министр благосостояния Гатис Эглитис придерживается аналогичной точки зрения - он допускает, что нужно уменьшить частоту тестирования или проводить выборочные тесты.

Однако, по мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша, необходимость тестов оправдана тем фактом, что в Латвии в настоящее время один из самых низких уровней вакцинации во всем ЕС.

"Неудобства, разумеется, есть, но, если сравнивать с неудобством удаленного обучения для всех, мне кажется, что это совершенно другая ситуация. Нашей целью является и остается вакцинация подавляющего большинства людей", - сказал Кариньш.


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