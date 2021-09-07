Рабочая группа Латвийского общества врачей дистанцировалась от утверждений главы общества

Айзсилниеце в Facebook призвала "отменить ношение масок в школах, чтобы организмы детей и молодежи не страдали от нехватки кислорода во время учебы", сменить подход к тестированию детей и подростков, беря пример с северных стран, и "думать о биологической безопасности в школах и других общественных местах".

"Выраженное [Айзсилниеце] в открытом письме мнение о мероприятиях по профилактике Covid-19 - личное мнение коллегии и не отражает официальной позиции правления LĀB. LĀB полагается на мнение и решения профессионалов сферы по ограничению Covid-19", - говорится в сообщении LĀB.

По мнению общества, основанные на науке данные отражают, что вакцинация от Covid-19 - одно из важнейших и эффективнейших мероприятий по профилактике и борьбе с пандемией.

"Если бы вакцинация осуществлялась столь же эффективно как в других странах, например, в Дании, и в Латвии не было бы необходимости использовать маски в школах и соблюдать другие ограничения, осложняющие развитие страны и быт жителей", - говорится в сообщении LĀB.