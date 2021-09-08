Ср, 8.09.2021
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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Содержание латвийских СМИ на русском языке - каким оно должно быть для нас?

ФОТО: Pixabay

В понедельник, 13 сентября, с 16:00 до 17:30 TVNET GRUPA приглашает на онлайн-дискуссию "Содержание латвийских СМИ на русском языке - каким оно должно быть для нас?", в которой примут участие и проанализируют ситуацию ведущие практики медийной среды.

Эксперты обсудят следующие вопросы:

  • Что сейчас происходит с русскоговорящим зрителем, что смотрят и читают те, для кого русский - родной язык и средство ежедневной коммуникации?
  • Каковы риски безопасности (и есть ли они вообще) по отношению к людям, родной язык которых русский?
  • Угрозы дезинформации из "недружественных" Латвии стран не утихают. Как должно реагировать государство?
  • Почему, как много и во имя какой цели государству стоит вкладывать деньги в создание производимого СМИ содержания на русском языке?

Эти и другие вопросы недавно актуализировала блокировка доступа к нескольким российским телевизионным каналам, кроме того, и несколько телекоммуникационных предприятий прекратили сотрудничество с представителями российских телеканалов, чтобы снизить объемы пропаганды соседней страны в Латвии. Допущение, что латвийские СМИ не достигают русскоязычной аудитории, во время пандемии Covid только усилилось. Мнения о том, как и насколько много денег Латвия должна вкладывать в содержание русскоязычных медиа, до сих пор различались.

В дискуссии примут участие представители Фонда общественной интеграции, Латвийского радио, TV3 Group Latvia, Radio SWH, TVNET GRUPA и Латвийской телерадиовещательной организации.

Целевая аудитория дискуссии - политики, представители чиновничества, преподавательский состав, студенты, а также любой заинтересованный. Участие в дискуссии бесплатное.

Онлайн-дискуссию организует Латвийская телерадиовещательная ассоциация в сотрудничестве с консультационным предприятием Meta Advisory. Модератор мероприятия - директор Meta Advisory Арманд Гутманис.


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