Содержание латвийских СМИ на русском языке - каким оно должно быть для нас?

Эксперты обсудят следующие вопросы:
- Что сейчас происходит с русскоговорящим зрителем, что смотрят и читают те, для кого русский - родной язык и средство ежедневной коммуникации?
- Каковы риски безопасности (и есть ли они вообще) по отношению к людям, родной язык которых русский?
- Угрозы дезинформации из "недружественных" Латвии стран не утихают. Как должно реагировать государство?
- Почему, как много и во имя какой цели государству стоит вкладывать деньги в создание производимого СМИ содержания на русском языке?
Эти и другие вопросы недавно актуализировала блокировка доступа к нескольким российским телевизионным каналам, кроме того, и несколько телекоммуникационных предприятий прекратили сотрудничество с представителями российских телеканалов, чтобы снизить объемы пропаганды соседней страны в Латвии. Допущение, что латвийские СМИ не достигают русскоязычной аудитории, во время пандемии Covid только усилилось. Мнения о том, как и насколько много денег Латвия должна вкладывать в содержание русскоязычных медиа, до сих пор различались.
В дискуссии примут участие представители Фонда общественной интеграции, Латвийского радио, TV3 Group Latvia, Radio SWH, TVNET GRUPA и Латвийской телерадиовещательной организации.
Целевая аудитория дискуссии - политики, представители чиновничества, преподавательский состав, студенты, а также любой заинтересованный. Участие в дискуссии бесплатное.
Онлайн-дискуссию организует Латвийская телерадиовещательная ассоциация в сотрудничестве с консультационным предприятием Meta Advisory. Модератор мероприятия - директор Meta Advisory Арманд Гутманис.