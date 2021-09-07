Почти треть выявленных в понедельник случаев Covid-19 зарегистрирована в двух городах

За прошедшие сутки в Риге констатировано 98 новых случаев, а за 14 дней в столице всего заразились 1046 человек.

В Даугавпилсе в понедельник было констатировfно 19 случаев, в Ропажском и Валмиерском краях - по 15, в Резекненском крае - 14, в Басском и Екабпилсском краях - по 13, а еще в ряде самоуправлений было зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за две недели в Риге - 1046, в Даугавпилсе - 166, в Валмиерском крае - 163, в Талсинском крае - 161, в Елгаве - 131, в Смилтенском крае - 111, в Ропажском крае - 109, в Екабпилсском крае - 107, в Айзкрауклском крае - 105, в Гулбенском крае - 102 жителя. Границу пяти случаев за две недели в Латвии не превысил лишь Вентспилсский край.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии сейчас составляет 193,1 случай на 100 000 жителей.

В 20 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в семи он превышен более чем на 50%.

54 из зарегистрированных за прошедшие сутки зараженных были как в возрастных категориях как от 30 до 39 лет, так и от 50 до 59 лет. В возрасте от десяти до 19 лет зарегистрировано 52 зараженных, а в других возрастных категориях заболевших меньше.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 311 новых случаев Covid-1.

Получены сообщения о смерти четырех зараженных коронавирусом людей.

Из всех выявленных за сутки инфицированных 242 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 69 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии было проведено 45 296 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.